Москва12 маяВести.Жительница Москвы оказалась сразу в двух зарегистрированных браках одновременно. Об этом следует из информации на сайте Шарлыкского районного суда Оренбургской области.
Согласно этим данным, женщина обнаружила, что в 1991 году был зарегистрирован ее брак с жителем Оренбургской области, хотя сама она никаких документов для регистрации не подавала. На самом деле женщина вышла замуж в 1994 году за другого человека.
Таким образом, сложилась ситуация, при которой женщина одновременно состоит в двух зарегистрированных бракахговорится в материале
Обладательница двух мужей обратилась в суд. Иск был подан к жителю Оренбургской области, в своем исковом заявлении москвичка требовала признать этот брак, заключенный в 1991-м без ее участия, недействительным.
Суд удовлетворил требование, изложенное в иске.