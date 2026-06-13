Адвокат считает невиновным осужденного за убийство россиянок в Бодруме Адвокат осужденного за убийство россиянок в Бодруме заявил о несостыковках

Москва13 июн Вести.Адвокат литовца Андрея Кушлевича, осужденного за убийство бывшей жены-россиянки и ее дочери в Бодруме, считает своего клиента невиновным из-за якобы несостыковок в деле. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам правозащитницы Эбру Чынар Куввет, в свидетельстве о смерти россиянки указана дата 28 ноября, а Кушлевич уехал из Турции 24 ноября.

В свидетельстве о смерти Ирины Двизовой указано – 16.00, 28 ноября 2023 года, хотя в этот день моего подзащитного не было в Турции – он покинул страну 24 ноября цитирует ее агентство

Также адвокат объяснила, что Кушлевич купил билеты сразу в две разных страны ЕС не чтобы сбежать из Турции, а чтобы были запасные варианты.

Он приобрел билет с пересадкой в Вене на случай, если бы он не успел на рейс до Франкфурта после встречи в посольстве Литвы заявила правозащитница

Поскольку осужденный – гражданин ЕС, ему было бы логично сбежать из Бодрума в ближайшую страну Евросоюза – Грецию, а не ехать в Анкару, добавила она.

Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери обнаружили у обочины дороги в районе Ичмелер, у женщины было три пулевых отверстия, у девочки – два. Подозреваемым сразу стал Андрей Кушлевич, поскольку у экс-супругов был конфликт из-за опеки над сыном: женщина хотела лишить бывшего мужа родительских прав. По имеющимся данным, мужчина совершил преступление, затем забрал сына и вылетел в Литву. Его задержала полиция Германии, затем подозреваемый был экстрадирован в Турцию.

Суд Бодрума 13 мая приговорил мужчину к двум пожизненным срокам за убийство.