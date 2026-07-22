Блогер Винник объявил о разводе после появления новости о заболевании сына

Блогер, чья семья погибла над Синаем, разводится после новости о болезни сына Блогер Винник объявил о разводе после появления новости о заболевании сына

Москва22 июл Вести.Петербургский бизнесмен и блогер Олег Винник, потерявший первую семью из-за авиакатастрофы над Синайским полуостровом, объявил о разводе с женой Анной. Об этом сообщает издание The Voice.

Наша история как мужа и жены закончилась. Принято решение развестись заявил Винник

Блогер попросил подписчиков не искать причины. По его словам, их с женой история как родителей должна сохраниться ради сына.

Винник также добавил, что намерение развестись является не следствием кризиса, а "взвешенным решением взрослых людей, к которому привела череда непростых событий".

Мне искренне жаль, что у меня не получилось уточнил блогер

В материале сказано, что весной супруги поделились информацией о том, что их ребенок страдает редким генетическим заболеванием. Первичная миопатия - это наследственно обусловленное заболевание мышечной ткани, связанное с генетическими нарушениями или хромосомными аберрациями.

По данным из открытых источников, Олег Винник женат в третий раз. 31 октября 2015 года он потерял семью из-за крушения над Синайским полуостровом самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда вместе с другими пассажирами погибли жена Винника, двое детей, а также мать и бабушка супруги. В третий раз Винник вступил в брак в 2023 году.