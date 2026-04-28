"Оставил меня": умер блогер, женившийся на беременной от насильника африканке Super: умер блогер Багно, женившийся на беременной от насильника африканке

Москва28 апр Вести.В 46-летнем возрасте ушел из жизни украинский блогер Андрей Багно, который стал известен в соцсетях из-за женитьбы на беременной от насильника африканки. Об этом сообщает портал Super.

Журналисты обратили внимание, что на странице блогера в социальной сети появилась его фотография, на которой он лежит на больничной койке, а также сообщение жены Софии о его смерти.

Мне очень грустно. Ты оставил меня с Линдой (дочерью. – Прим. ред.). Линда безутешна, она плачет с самого утра. Андре, я люблю тебя. Покойся с миром написала София

Некоторые подписчики не поверили в смерть Багно и предположили, что аккаунт могли взломать мошенники для сбора денег.

Однако, как пишет портал, брат блогера Владимир Багно подтвердил информацию о смерти родственника.

Мой брат Андрей ушел к Господу сообщил он

Интернет-пользователи в комментариях упомянули, что ранее Андрей Багно рассказывал о лечении от малярии.

Андрей Багно был особенно известен в соцсети TikTok. В 2020 году он познакомился в соцсетях с Софией из Кот-д’Ивуара. Почти год пара поддерживала отношения на расстоянии, и блогер рассказывал, что помогал возлюбленной материально. В итоге Багно отправился в город Абиджан в Кот-д’Ивуаре, там он женился на избраннице.

При этом, как писали СМИ, за 10 часов до церемонии невеста сообщила блогеру о своей беременности от насильника. Девушка рассказала, что подверглась избиению и изнасилованию вместе со своей одноклассницей во время нападения. По словам блогера, он принял ребенка как своего.

Багно с семьей проживал в Кот-д’Ивуаре.