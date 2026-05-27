Полина Диброва заработала себе на первый сотовый телефон, убираясь в парке

Москва27 мая Вести.Блогер и модель Полина Диброва в беседе с KP.RU рассказала о своих первых подработках и о том, как в подростковом возрасте заработала на первый мобильный телефон.

По ее словам, она начала работать с 13 лет. Первой работой стала уборка в парке во время летних каникул – она подметала территории, самостоятельно устроившись через бюро трудоустройства.

Позже, как вспоминает Диброва, она работала промоутером и даже смогла стать одной из лучших в агентстве, а в 17 лет ей предлагали должность менеджера, курирующего промоутеров.

Отдельно она отметила, что в подростковом возрасте поставила цель самостоятельно заработать на первый телефон.

Сейчас я говорю родителям огромное спасибо, что они не принесли мне этот телефон и не подарили на день рождения. За то, что они сказали: "Если хочешь себе телефон, пойди и заработай" сказала Диброва

Блогер также рассказала, что домашние обязанности были частью ее воспитания – она помогала по хозяйству и регулярно убиралась дома. В ходе разговора Диброва добавила, что сейчас старается прививать похожий подход своим детям, однако, по ее словам, они пока не проявляют большого интереса к подработке и предпочитают тратить карманные деньги.

25 сентября 2025 года известный телеведущий Дмитрий Дибров официально оформил развод с супругой Полиной. Они прожили в браке 17 лет, у них трое детей.