Тикунова намекнула на любовную линию в мультсериале "Простоквашино" Тикунова: в мультсериале "Простоквашино" между героями добавилась любовная линия

Москва14 июн Вести.По сюжету сериала "Простоквашино" один из главных героев Дядя Федор начинает дружить с девочкой по имени Оля и между ними есть даже намеки на романтическую линию. Об этом ИС "Вести" рассказала выпускающий режиссер Василиса Тикунова.

Однако намеки на любовную линию между главными героями мультсериала "Простоквашино" находятся в пределах возрастной группы.

У нас больше серий посвящено тому, как может быть неловко общаться мальчикам и девочкам в этом возрасте, какие-то, может быть, даже намеки на романтическую линию, но, естественно, как бы в пределах возрастной группы, они у нас все-таки еще в предподростковом возрасте поделилась она

Первая серия мультфильма "Трое из Простоквашино" вышла на экраны 6 июня 1978 года. Режиссером выступил Владимир Попов. А с 2018-го по мотивам мультфильма выходит сериал, который сегодня насчитывает уже 8 сезонов.