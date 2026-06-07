Москва7 июн Вести.Оценивая своего коллегу по съемочной площадке Ивана Охлобыстина, актриса Ольга Дибцева отметила его профессиональные и человеческие качества. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Она рассказала, что с актером Иваном Охлобыстиным они познакомились на съемках сериала "Метод Фрейда".

Я играла старшего лейтенанта юстиции. И тогда я была еще такой начинающей актрисой, он очень ко мне хорошо относился, очень мне помогал. То есть даже если у меня что-то не получалось, он никогда не говорил, мол, давай быстрей, не торопил. Он такой чуткий, вежливый, очень воспитанный, всегда откроет дверь, всегда поинтересуется, как ты себя чувствуешь. То есть невероятный, какой-то теплый рассказала Дибцева

Ранее она рассказала, что команда первой части франшизы "Холоп" не предвидела столь грандиозного успеха фильмов как в России, так и за ее пределами.