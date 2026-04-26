Актер Клюквин рассказал, как ударил Виктора Петрова на сцене театра Актер Клюквин: я катал Петрова на лебедке и приложил его об огромную фигуру

Москва26 апр Вести.Народный артист РФ Александр Клюквин вспомнил историю, как он катал на лебедке актера Виктора Петрова в спектакле "Три толстяка" и случайно стукнул его о фигуру на сцене театра. Об этом он рассказал информационной службе "Вести".

Актер дубляжа и артист Малого театра рассказал, что работал монтировщиком декораций в филиале МХАТа, где катал по сцене привязанного лебедкой актера Виктора Петрова и приложил его об огромную фигуру "Трех толстяков".

Виктора Петрова, когда он играл продавца воздушных шаров, я катал на лебедке и приложил его об огромную фигуру трех толстяков на сцене. Он потом по театру ходил, спрашивал: "Кто меня крутил? Кто? Покажите мне его". Не показали, пожалели меня. ... Мы много вместе работали. Потом я ему открылся и говорю: "Это я был". Он говорит: "Сволочь какая, это же надо было меня так [ударить]. Так было больно, так обидно и так неловко". Я говорю: "Ну, а что делать? Терпи, я молодой был вспомнил Клюквин

Ранее президент России Владимир Путин наградил актера Александра Клюквина орденом "За заслуги в культуре и искусстве".