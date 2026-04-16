Народный артист Сергей Никоненко в день 85-летия рассказал о рабочем графике

Москва16 апр Вести.Народный артист РСФСР Сергей Никоненко в интервью ИС "Вести" в день своего 85-летия рассказал, что продолжает активную работу и за год посетил 90 городов с гастролями.

Актер, режиссер и сценарист Сергей Никоненко 16 апреля отмечает юбилей. За творческую карьеру он сыграл множество ролей не только в кино, но и на сцене театра.

Сейчас Никоненко сотрудничает с Московским государственным академическим театром "Русская песня" и занят в спектаклях "Калина красная" по мотивам произведений Василия Шукшина и "Ради жизни на Земле! Василий Теркин" по поэме Александра Твардовского. Также артист участвует в антрепризных постановках "Не в свои сани не садись" по пьесе Александра Островского и "Аккомпаниатор" по произведению Александра Галина.

Сергей Никоненко известен ролями Сергея Есенина в фильме "Пой песню, поэт…", Петра Зыкина в картине "Инспектор ГАИ", директора школы Николая Ромахина в драме "Завтра была война", главного редактора районной газеты Александра Реутова в фильме "Журналист" и многими другими.