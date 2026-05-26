Москва26 мая Вести.Офис лидера киевского режима Владимира Зеленского, как и Верховная Рада, не являются центрами принятия решений, по ним наносить удары бессмысленно, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью "Парламентской газете".

По его словам, депутаты Рады не контролируют Вооруженные силы Украины (ВСУ) и не указывают им, куда наносить удары.

То же самое можно сказать и об офисе президента Украины. Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место отметил Картаполов

Депутат подчеркнул, что в под центрами принятия решений имеются в виду "заглубленные и защищенные пункты управления ВСУ, их родов войск, объединений, возможно, иных силовых структур и в том числе структур госуправления".

Но нужно понимать, что они не в центре Киева находятся. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача — выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения добавил Картаполов

МИД РФ 25 мая заявил, что удары ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, а также реакция западных стран на них, "переполнили чашу терпения", и Вооруженные силы России (ВС РФ) будут впредь наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.