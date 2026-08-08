Первый шкаф свободного книгообмена появился на Театральной площади в Курске На улицах Курска появится более 30 точек свободного книгообмена

Москва8 авг Вести.Первый шкаф свободного книгообмена установлен на Театральной площади в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Это будет большая сеть из 30 точек свободного книгообмена. 20 установим в Курске, в том числе в скверах "Спутник", "Юность", "Изумрудный", на площади перед ТЦ "Куряночка", в парках Железнодорожников и Пионеров написал он в мессенджере MAX

Уличные библиотеки появятся также рядом с музеем-усадьбой Фета в Золотухинском районе, в Курчатове, Железногорске, Щиграх и ряде районов области.

Все расходы по проекту взял на себя ВТБ, а стильные и антивандальные шкафы изготовлены на курском заводе "Геомаш". К проекту также подключились региональные библиотеки.

Акцент предполагается сделать на классической литературе, но на полках шкафов могут появиться и другие издания.

Хинштейн пополнил уличную библиотеку двумя своими книгами, которые куряне тут же забрали почитать.