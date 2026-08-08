Москва8 авгВести.Первый шкаф свободного книгообмена установлен на Театральной площади в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Это будет большая сеть из 30 точек свободного книгообмена. 20 установим в Курске, в том числе в скверах "Спутник", "Юность", "Изумрудный", на площади перед ТЦ "Куряночка", в парках Железнодорожников и Пионеровнаписал он в мессенджере MAX
Уличные библиотеки появятся также рядом с музеем-усадьбой Фета в Золотухинском районе, в Курчатове, Железногорске, Щиграх и ряде районов области.
Все расходы по проекту взял на себя ВТБ, а стильные и антивандальные шкафы изготовлены на курском заводе "Геомаш". К проекту также подключились региональные библиотеки.
Акцент предполагается сделать на классической литературе, но на полках шкафов могут появиться и другие издания.
Хинштейн пополнил уличную библиотеку двумя своими книгами, которые куряне тут же забрали почитать.