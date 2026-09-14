Рособрнадзор напомнил еще трем вузам о недопустимости нарушения требований Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам

Москва14 сен Вести.Рособрнадзор вынес предостережения трем высшим учебным заведениям, напомнив о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом ведомство сообщает на своем канале в MAX.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования говорится в сообщении

В списке оказались ОЧУ ВО "Армавирский социально-психологический институт", ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта" и АНО ВО "Универсальный университет", который находится в Москве.