Москва31 авг Вести.Рособрнадзор объявил предостережения девяти российским вузам, напомнив о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом ведомство сообщает на своем канале в MAX.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования говорится в сообщении

В список попали ОЧУ ВО "Московский университет имени А.С. Грибоедова", ФГБОУ ВО "Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе", ОЧУ ВО "Российская международная академия туризма", ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет" и ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет".

Также предупреждения были вынесены РОО ВО "Московская семинария евангельских христиан", РО ОО ВО Духовная Академия "Благодать" христиан веры евангельской и РДОО ВО "Заокский университет Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня".