Мэрию Якутска эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании здания Сотрудники мэрии Якутска эвакуированы из-за сообщения о заложенной в здании мине

Москва30 июл Вести.Все сотрудники администрации Якутска эвакуированы из здания из-за сообщения о заложенном в нем взрывном устройстве, сообщила пресс-служба мэрии в мессенджере МАХ.

Сегодня, 30 июля 2026 года, в 07.50 (01.50 мск – ред.) на электронную почту Окружной администрации города Якутска поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии по адресу: проспект Ленина, д. 15. В целях обеспечения безопасности людей руководством администрации незамедлительно принято решение о полной эвакуации всех сотрудников написали в пресс-службе

На месте работают представители экстренных служб, в том числе взрывотехники. Прилегающая к зданию территория оцеплена, временно прекращено движение по улице Курашова на участке от проспекта Ленина до улицы Ярославского.

Позже стало известно, что по результатам обследования здания взрывных устройств и посторонних предметов не обнаружено.