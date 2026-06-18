Ракетная опасность объявлена в Ярославской области Из-за ракетной опасности в Ярославле перекрыт выезд в сторону Москвы

Москва18 июн Вести.На территории Ярославской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

В Ярославской области объявлена ракетная опасность. Соблюдайте спокойствие. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время Евраев проинформировал, что в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Ярославля.