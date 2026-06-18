Москва18 июнВести.На территории Ярославской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
В Ярославской области объявлена ракетная опасность. Соблюдайте спокойствие. Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атакипредупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
В то же время Евраев проинформировал, что в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.
Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Ярославля.