В Ярославской области объявляли ракетную опасность Режим ракетной опасности вводили в Ярославской области

Москва16 июн Вести.В Ярославской области утром 16 июня объявляли режим ракетной опасности, также были введены ограничения движения транспорта в сторону Москвы. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Михаил Евраев.

По последним данным, режим уже отменен.

Отбой сигнала "Ракетная опасность" на территории Ярославской области. Угроза беспилотной опасности сохраняется сказано в сообщении

В настоящее время ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой отменены.