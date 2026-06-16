Москва16 июнВести.В Ярославской области утром 16 июня объявляли режим ракетной опасности, также были введены ограничения движения транспорта в сторону Москвы. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Михаил Евраев.
По последним данным, режим уже отменен.
Отбой сигнала "Ракетная опасность" на территории Ярославской области. Угроза беспилотной опасности сохраняетсясказано в сообщении
В настоящее время ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой отменены.