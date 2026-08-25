Поддубный сообщил об ударе ВС РФ по целям в днепропетровском Новомосковске

ВС РФ нанесли удар по целям в днепропетровском Новомосковске Поддубный сообщил об ударе ВС РФ по целям в днепропетровском Новомосковске

Москва25 авг Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по целям в днепропетровском Новомосковске. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

ВС РФ нанесли удар по целям в днепропетровском Новомосковске (укр. Самар). В этом небольшом городе довольно обширная промышленная зона, предприятия которой работают в интересах ВСУ. Здесь же крупные базы хранения горючего сообщил военкор

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ударили по месту запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго" на территории Украины. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.