Москва22 апр Вести.В аэропорту Петропавловска-Камчатского задержали осужденного за мошенничество мужчину, который находился в федеральном розыске восемь лет. Об этом сообщили в ГУФСИН по региону.

По данным ведомства, мужчина скрылся в 2018 году после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что осужденный А. в 2018 году убыл за пределы Камчатского края, после чего, находясь на территории республики Северная Осетия – Алания, изготовил поддельные документы сказано в сообщении

Мужчину задержали в аэропорту на паспортном контроле.

Сейчас проводится проверка по факту использования им поддельного российского паспорта.