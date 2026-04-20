Москва20 апр Вести.Экс-руководитель морского рыбного порта в Мурманске своими незаконными действиями причинил государству ущерб на 420 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с августа 2021 по май 2023 гг. фигурант использовал служебное положение для реализации незаконных схем. Он провел процедуру отчуждения объектов портовой инфраструктуры и переоформил на себя право собственности на несколько промышленных площадок. Также злоумышленник организовал незаконную передачу склада-холодильника, предназначенного для хранения замороженной рыбной продукции. Он оформил здание на своего отца, что позволило вывести имущество из-под корпоративного контроля.

При расследовании … выяснилось, что фигурант единолично принял решение о реорганизации порта. В результате … [ему] стали подконтрольны объекты нефтеперерабатывающего комплекса, выделенные из активов предприятия написала Волк в своем канале в мессенджере MAX

Ущерб от незаконных действий мужчины составил 420 млн рублей. Также это привело к утрате финансовой устойчивости и имущественной целостности предприятия, имеющего стратегическое значение для обороноспособности и безопасности нашей страны.

Расследование уголовного дела завершено. Подозреваемый задержан сотрудники УФСБ России по Мурманской области и передан органам полиции.