Главу приморского "Нацрыбресурса" подозревают в нанесении ущерба государству Глава приморского "Нацрыбресурса" задержан за превышение полномочий

Москва6 мая Вести.Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Приморского филиала ФГУП "Нацрыбресурс". Мужчина подозревается в незаконном использовании федерального имущества и нанесении ущерба государству, сообщает Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Незаконная эксплуатация федерального имущества была выявлена Приморской транспортной прокуратурой при проверке портовых гидротехнических сооружений. Установлено, что несмотря на расторжение договора, ООО "Альбатрос" использовало арендованный ранее пирс рейдовых перевозок в районе Чуркинской переправы во Владивостоке. Объект находится в хозяйственном ведение ФГУП "Нацрыбресурс".

Общество незаконно оказывало услуги по ремонту и швартовке судов.

Ущерб, причиненный государству неправомерным использованием имущества, превысил 2 млн рублей говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Руководитель филиала помещен под домашний арест на 1 месяц 16 суток. Он признал вину.

Приморская транспортная прокуратура контролирует расследование дела.