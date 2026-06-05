Директора стройфирмы в Иркутске арестовали по делу об отмывании денег В Иркутске коммерческого директора стройфирмы обвиняют в отмывании 8 млн руб.

Москва5 июн Вести.В Иркутске арестован коммерческий директор строительной фирмы, обвиняемый в отмывании средств, полученных мошенническим путем. Как сообщает СУ СК России по региону, речь идет о сумме в 8 миллионов рублей.

По версии следствия, фигурант совершил преступление в 2022 году при возведении объектов в туристской зоне на территории Слюдянского района. Отмечается, что действовал он в группе лиц по предварительному сговору.

Установлено, что полученные преступным путем денежные средства в особо крупном размере на сумму свыше 8 млн рублей, поступившие на счет юридического лица, были им легализованы путем совершения фиктивных сделок говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Правоохранители выясняют детали.