В Приангарье вынесли приговор по делу о хищениях при строительстве больницы

Иркутскому бизнесмену дали 3 года по делу о хищениях при строительстве больницы

Москва21 мая Вести.Суд в Иркутской области вынес приговор бывшему генеральному директору строительной компании, которого обвиняли в мошенничестве при возведении больницы. Он проведет в колонии три года, сообщили в СУ СКР по региону.

Установлено, что в декабре 2021 года между организацией и Единым заказчиком в сфере строительства Иркутской области был заключен госконтракт на строительство Тангуйской участковой больницы. Средства на возведение объекта были выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и областной госпрограммы "Развитие здравоохранения на 2019-2024 годы".

В дальнейшем у фигуранта возник умысел на хищение средств.

Генеральный директор строительной организации путем обмана должностных лиц ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области" об объемах фактически выполненных работ и их стоимости, похитил бюджетные денежные средства в сумме 9,4 миллиона рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению говорится в сообщении

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Приговором суда фигуранту назначено три года колонии общего режима.