Москва21 маяВести.Суд в Иркутской области вынес приговор бывшему генеральному директору строительной компании, которого обвиняли в мошенничестве при возведении больницы. Он проведет в колонии три года, сообщили в СУ СКР по региону.
Установлено, что в декабре 2021 года между организацией и Единым заказчиком в сфере строительства Иркутской области был заключен госконтракт на строительство Тангуйской участковой больницы. Средства на возведение объекта были выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и областной госпрограммы "Развитие здравоохранения на 2019-2024 годы".
В дальнейшем у фигуранта возник умысел на хищение средств.
Генеральный директор строительной организации путем обмана должностных лиц ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области" об объемах фактически выполненных работ и их стоимости, похитил бюджетные денежные средства в сумме 9,4 миллиона рублей, которыми распорядился по собственному усмотрениюговорится в сообщении
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Приговором суда фигуранту назначено три года колонии общего режима.