В Новосибирске суд наложил арест на имущество застройщика на 1,3 млрд рублей Арестовано имущество новосибирского застройщика на 1,3 млрд рублей

Москва19 мая Вести.Имущество новосибирского застройщика Алексея Джулая арестовано решением суда по делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов и отмывании денег. Сумма взыскания составила 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на судебный акт об аресте активов создателя и руководителя группы компаний "Дискус". В итоге наложен арест на имущество на сумму 1,3 млрд рублей говорится в сообщении

Застройщик Алексей Джулай с 2019 по 2023 год привлекал средства пайщиков жилищно‑строительных кооперативов, обещая построить многоквартирные дома. Собранные деньги переводились в ООО «Дискус‑Строй» и другие подконтрольные ему компании. Однако строительство так и не было завершено. В результате более 800 человек остались без квартир и без денег.

В начале года на счетах застройщика было заморожено почти 600 млн рублей, но прокуратура не согласилась с решением суда и на новом заседании добилась увеличения суммы.