Москва10 апр Вести.Савеловский районный суд Москвы заочно приговорил экс-заместителя главного редактора журнала "Коммерсантъ-Власть" Александра Габуева (признан в РФ иноагентом) к 4 годам 2 месяцам лишения свободы. Об этом сообщила объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Уголовное дело было рассмотрено судом 10 апреля. Фигуранта признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и в осуществлении деятельности иностранной или международной организации, признанной в РФ нежелательной.

Габуеву А.Т. (Александру Тамерлановичу. — Ред.) назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 3 года говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

В апреле 2025 года в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по 2 вышеупомянутым статьям УК РФ.

Александр Габуев является директором и старшим научным сотрудником Берлинского отделения центра Карнеги.

Фонд Карнеги в июле 2024 года был включен в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.