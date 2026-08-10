"Яблоко" не признает иск "Родины" об отмене регистрации кандидатов

"Яблоко" не признало иск "Родины" о снятии с выборов "Яблоко" не признает иск "Родины" об отмене регистрации кандидатов

Москва10 авг Вести.Партия "Яблоко" не признала иск партии "Родина" об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В суде председатель "Яблока" Николай Рыбаков заявил, что для снятия партии с выборов нет оснований.

Нет никаких оснований для снятия партии "Яблоко" с выборов. Все документы были проверены ЦИК, решение о допуске было принято единогласно подчеркнул он

По его словам, "Яблоко" не раз проверялось Минюстом на предмет различных нарушений, ничего противозаконного не было выявлено.

Верховный суд рассматривает заявление "Родины", которая просит отменить регистрацию списка кандидатов "Яблока", ссылаясь на нарушения при проведении агитации и использовании объектов интеллектуальной собственности.