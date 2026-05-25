Москва25 мая Вести.Новый заместитель министра обороны РФ Виталий Шулика будет возглавлять аппарат ведомства, сообщается на сайте российского Минобороны.

Шулика Виталий Дмитриевич​​​. Заместитель министра обороны Российской Федерации - руководитель аппарата министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник сказано в разделе, посвященном заместителям министра

Ранее источник ИС "Вести" сообщил, что экс-замглавы МВД России Виталий Шулика переведен в Министерство обороны РФ и стал заместителем Андрея Белоусова.