Москва25 маяВести.Новый заместитель министра обороны РФ Виталий Шулика будет возглавлять аппарат ведомства, сообщается на сайте российского Минобороны.
Шулика Виталий Дмитриевич. Заместитель министра обороны Российской Федерации - руководитель аппарата министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковниксказано в разделе, посвященном заместителям министра
Ранее источник ИС "Вести" сообщил, что экс-замглавы МВД России Виталий Шулика переведен в Министерство обороны РФ и стал заместителем Андрея Белоусова.