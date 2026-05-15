Замглавы МИД РФ Борисенко встретился с новым послом Мавритании в Москве Замминистра иностранных дел России Борисенко принял нового посла Мавритании

Москва15 мая Вести.Замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко принял нового посла Мавритании в Москве Исмаила Абдель-Веттаха, который вручил копии верительных грамот, сообщается на официальном сайте МИД России.

Как отмечается, в ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего развития дружественных российско-мавританских отношений.

Затрагивались также актуальные сюжеты международной повестки дня с упором на обстановку в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе. говорится в сообщении

В конце апреля в соседней с Мавританией Мали боевики предприняли попытку госпереворота и атаковали четыре города на севере страны. В боевых действиях против экстремистов приняли участие российские бойцы "Африканского корпуса".

После атаки в ряде СМИ появилась информация, что боевики использовали для проникновения в Мали территорию Мавритании, но официальные власти страны опровергли эти сообщения, назвав их лживыми и неточными.