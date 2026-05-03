В Мавритании опровергли данные о передвижении экстремистов через границы страны

Военные Мавритании отвергли данные о пересечении границы боевиками из Мали В Мавритании опровергли данные о передвижении экстремистов через границы страны

Москва3 мая Вести.Военные Мавритании опровергли сообщения, что боевики используют территорию страны для проникновения в Мали, сообщает генштаб ВС страны на своем сайте.

Отмечается, что данные ряда СМИ о передвижениях боевиков из Мали через границу Мавритании являются лживыми и неточными.

Генеральный штаб Вооруженных сил вновь заявляет, что Мавритания осуществляет полный, постоянный и суверенный контроль над всей своей национальной территорией, особенно в приграничных районах говорится в сообщении

По данным мавританского Генштаба, никакой враждебной деятельности в стране не зафиксировано. При этом военные Мавритании остаются в режиме повышенной боеготовности.

Боевики в Мали в конце апреля предприняли попытку госпереворота и атаковали четыре крупных города на севере страны. Сейчас военные ряда стран Сахеля наносят удары по позициям экстремистов.

Мавритания имеет протяженную границу с Мали в пустыне Сахара.