Москва3 маяВести.Военные Мавритании опровергли сообщения, что боевики используют территорию страны для проникновения в Мали, сообщает генштаб ВС страны на своем сайте.
Отмечается, что данные ряда СМИ о передвижениях боевиков из Мали через границу Мавритании являются лживыми и неточными.
Генеральный штаб Вооруженных сил вновь заявляет, что Мавритания осуществляет полный, постоянный и суверенный контроль над всей своей национальной территорией, особенно в приграничных районахговорится в сообщении
По данным мавританского Генштаба, никакой враждебной деятельности в стране не зафиксировано. При этом военные Мавритании остаются в режиме повышенной боеготовности.
Боевики в Мали в конце апреля предприняли попытку госпереворота и атаковали четыре крупных города на севере страны. Сейчас военные ряда стран Сахеля наносят удары по позициям экстремистов.
Мавритания имеет протяженную границу с Мали в пустыне Сахара.