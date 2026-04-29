Москва29 апр Вести.Визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи был очень эффективным. Такое мнение ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Мне кажется, это был очень эффективный визит. То, что Аракчи прилетел в Санкт-Петербург, где в это время был наш президент, — это крайне редкий вариант. То есть Ирану очень важна была эта встреча, что даже он [министр] поменял маршрут следования, приземлился в Санкт-Петербурге и провел 30-минутную беседу с нашим президентом полагает сенатор

Джабаров указал, что об успешности переговоров можно судить по реакции иностранного гостя.

Я не знаю, естественно, о чем они говорили, но, судя по реакции самого Аракчи и судя по высказываниям нашего лидера, встреча была очень хорошая. В общем, Иран поддержали морально, думаю, мы точно поддержали добавил он

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Россию за солидарность и поприветствовал поддержку Москвой дипломатической деятельности.