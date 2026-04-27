Встреча с Путиным была очень продуктивной, сообщил глава МИД Ирана Глава МИД Ирана Аракчи назвал очень продуктивной встречу с Путиным

Москва27 апр Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал "очень продуктивной" свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. Свою оценку иранский министр высказал в интервью ИС "Вести".

Встреча Аракчи и Путина прошла 27 апреля в Санкт-Петербурге.

Думаю, она была очень продуктивной. Мы обменялись мнениями по разным вопросам, включая текущую ситуацию в моей стране и в регионе в целом. Уверен, мы достигли понимания, и мы решили продолжать не только встречи, но и сотрудничество во многих сферах сказал Аббас Аракчи

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о деталях подготовки встречи Путина и Аракчи в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".