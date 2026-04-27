В МИД рассказали об оперативной организации встречи Путина с главой МИД Ирана

Ушаков рассказал об организации встречи Аракчи и Путина В МИД рассказали об оперативной организации встречи Путина с главой МИД Ирана

Москва27 апр Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал Павлу Зарубину для ИС "Вести" подробности организации встречи главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и президента РФ Владимира Путина.

Юрий Ушаков отметил, что встреча была организована в кратчайшие сроки — всего за несколько дней после обращения иранской стороны в минувшую пятницу.

В пятницу обратились иранские коллеги. Они имели в виду организовать поездку своего министра таким образом, что он вначале вылетит в Пакистан, потом посетит Катар, а потом приедет к нам. Вернется в Тегеран, доложит о ситуации, в том числе о разговоре с президентом России рассказал Ушаков

Москва стала ключевым пунктом в региональном турне главы иранского МИД, которое также включало Пакистан и Катар.

По словам Ушакова, иранские коллеги выразили заинтересованность в том, чтобы Аракчи прибыл в Россию перед возвращением в Тегеран. Главной целью визита является доклад руководству Ирана о текущей ситуации в регионе с учетом итогов беседы с российским президентом.

Помощник президента подчеркнул, что согласование графика прошло "достаточно легко", что свидетельствует о высоком уровне координации между странами.