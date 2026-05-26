В Национальном агентстве "Мой бизнес" рассказали о мерах поддержки МСП АНО "Мой бизнес" рассказала о мерах поддержки предпринимателей в РФ

Москва26 мая Вести.Предприниматели всегда могут рассчитывать на бесплатную консультационную, образовательную и методологическую помощь в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Об этом ИС "Вести" заявил исполнительный директор Национального агентства "Мой бизнес" Максим Огладков.

При запуске нового проекта "Эффективная и конкурентная экономика" были сохранены все эффективные инструменты по поддержке в центрах "Мой бизнес". И, собственно, это зависит от того, на какой стадии находится бизнес. Если это бизнес на развивающейся стадии, некие стартапы, им интересны, скорее, пока не финансовые меры поддержки, а консультации. Если это бизнес средней руки, среднего уровня, то тут уже возникает желание взять микрокредиты, дешевые деньги. Если это бизнес уже достаточно средний, то их интересуют вопросы масштабирования, новых рынков, увеличения клиентского потока и так далее объяснил он

На данный момент на цифровой платформе МСП.РФ доступно более тысячи федеральных и региональных мер и более 35 сервисов в рамках поддержки предпринимательства в России.

Ранее заместитель гендиректора Корпорации МСП Денис Солянников рассказал об улучшении мер поддержки для бизнеса.