Москва22 мая Вести."Лукойл" оказывает поддержку социальным предпринимателям в 60 регионах России. Об это ИС "Вести" рассказал учредитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Он добавил, что в каждом регионе формируется специальная инфраструктура для поддержки социального предпринимательства.

Мы сегодня присутствуем в 60 регионах России. В каждом регионе нужно сформировать ту инфраструктуру, которая именно направлена на поддержку социального предпринимательства, даже не на поддержку, а на формирование бизнеса в виде социального предпринимательства рассказал Алекперов

Он поэтапно расписал, как организована такая поддержка.

Для социальных предпринимателей, как правило, первоначальный этап формирования начального бюджета производства продукции занимает энное количество времени, но это наиболее простой период. Самая [большая] сложность начинается с реализации продукции: представить свою продукцию обществу, возбудить интерес к своей продукции и продать ее, получить снова деньги для того, чтобы продолжать свой бизнес. Фонд создал систему "больше, чем покупка". Совместно с компанией "Лукойл" мы на наших заправочных станциях формируем стенды, куда социальный предприниматель может выставить свою продукцию и показать это покупателю. Это дало уникальный результат, потому что продукция начала находить сбыт. Ну, и люди тоже понимают, что они участвуют в социально важном [деле]. Это действие, завершающий этап, он наиболее сложный заявил Алекперов

Ранее Алекперов заявил, что фонд "Наше будущее" занимается помощью предпринимателям, которые стремятся к созданию социально ориентированной продукции.