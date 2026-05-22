Москва22 мая Вести.Социальным предпринимателям сегодня очень нужна поддержка со стороны крупного бизнеса. Таким мнением с ИС "Вести" поделился учредитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Он привел в пример президента компании "Норникель" Владимира Потанина, который уже ведет бизнес по поддержке социального предпринимательства.

Те [бизнесы], кто уже сформировался, они нашли свою нишу. Они нашли своего покупателя, в тех регионах, где они сегодня присутствуют. Они лучше, чем крупный бизнес, знают ту нишу, на которую работают. живут в этих регионах, они пользуются теми же улицами, теми же адресами, как и их покупатели. Вот то, что касается новых людей, конечно, сегодня нужна поддержка, поддержка со стороны крупных предпринимателей. Прекрасно сегодня господин Потанин ведет бизнес по поддержке социального предпринимательства. Еще есть много-много примеров, которые вот в данный момент, когда действительно сложная ситуация, когда кредиты стоят дорого, взяли на себя эту миссию в поддержке социального предпринимательства