Москва22 маяВести.Лишь 10% социальных предпринимателей уходят в чистую коммерцию. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил учредитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагит Алекперов.
Он объяснил, что социальная сфера никак не противоречит главной цели бизнеса – зарабатыванию денег. По словам Алекперова, большинство крупных компаний не только стремятся к прибыли, но и вкладывают средства в социальные проекты, благотворительность и поддержку общественных инициатив.
Нет сегодня крупнейшей компании, которая зарабатывала бы деньги и не тратила бы часть денег на или социальное предпринимательство, или на благотворительность, или на поддержку социальных объектов. Так же и социальные предпринимателисказал он
Алекперов подчеркнул, что лишь 10% социальных предпринимателей полностью уходят в чистую коммерцию, а 90% сохраняют верность принципам социальной ответственности.