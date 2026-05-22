Москва22 мая Вести.Лишь 10% социальных предпринимателей уходят в чистую коммерцию. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил учредитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Он объяснил, что социальная сфера никак не противоречит главной цели бизнеса – зарабатыванию денег. По словам Алекперова, большинство крупных компаний не только стремятся к прибыли, но и вкладывают средства в социальные проекты, благотворительность и поддержку общественных инициатив.

Нет сегодня крупнейшей компании, которая зарабатывала бы деньги и не тратила бы часть денег на или социальное предпринимательство, или на благотворительность, или на поддержку социальных объектов. Так же и социальные предприниматели сказал он

Алекперов подчеркнул, что лишь 10% социальных предпринимателей полностью уходят в чистую коммерцию, а 90% сохраняют верность принципам социальной ответственности.