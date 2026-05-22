Москва22 мая Вести.Ситуация в Ормузском проливе является не проблемой, а краткосрочным источником дополнительного дохода. Такое мнение ИС "Вести" озвучил учредитель фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Это [кризис в Ормузском проливе] не проблема. Это дополнительный доход бюджета, дополнительный доход компаний, но мы должны понимать, что он очень краткосрочный. И то, что мы сделали ранее, вот это надо развивать заявил Алекперов

Ранее сообщалось, что двум китайским супертанкерам, которые перевозили более 4 млн баррелей иракской и катарской нефти на борту, пришлось ждать прохода через Ормузский пролив более двух месяцев.