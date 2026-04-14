Врач опровергла миф, что черника способна улучшить зрение Врач Казанцева: черника не способна восстановить и улучшить зрение

Москва14 апр Вести.Употребление черники в пищу не поможет восстановить процесс ухудшения зрения или улучшить его. Об этом сообщила в интервью ТАСС ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ангелина Казанцева, ссылаясь на результаты клинических исследований.

К сожалению, это разочарование… исследование на 300 пациентах с возрастной макулярной дегенерацией — черника не показала значимого улучшения остроты зрения или замедления прогрессирования болезни уточнила медик

По ее словам, черника помогает снять симптомы усталости глаз, но зрение не восстанавливает.

В то же время Казанцева обратила внимание, что для улучшения зрения можно принимать экстракт гинкго билоба и астаксантин из водорослей гематококк дождевой.

Вместе с тем, согласно ее рекомендации, взрослым без патологии центральной зоны сетчатки желательно еженедельно употреблять два яйца, шпинат или петрушку с маслом, две порции жирной рыбы и горсть тыквенных семечек.