Титов: зумеры не пьют алкоголь, но это не преграда для виноделия

Владелец "Абрау-Дюрсо" сообщил, что зумеры не склонны пить алкоголь Титов: зумеры не пьют алкоголь, но это не преграда для виноделия

Москва5 июн Вести.Культура виноделия не теряет своей актуальности, хоть зумеры и не склонны пить алкоголь. Об этом заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов, выступая в рамках ПМЭФ-2026.

По его словам, культура виноделия "возьмет свое".

То, что сегодня зумеры не пьют алкоголь, это, конечно, факт, мы сегодня с этим сталкиваемся везде, на всех рынках. На восточных и западных сказал Титов

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года фактическое потребление алкоголя на душу населения в России оказалось ниже почти на 5%, чем ожидалось.