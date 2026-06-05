Москва5 июнВести.Культура виноделия не теряет своей актуальности, хоть зумеры и не склонны пить алкоголь. Об этом заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов, выступая в рамках ПМЭФ-2026.
По его словам, культура виноделия "возьмет свое".
То, что сегодня зумеры не пьют алкоголь, это, конечно, факт, мы сегодня с этим сталкиваемся везде, на всех рынках. На восточных и западныхсказал Титов
Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года фактическое потребление алкоголя на душу населения в России оказалось ниже почти на 5%, чем ожидалось.