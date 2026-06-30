"Дешевле, быстрее и проще по СанПиНу": эксперт сравнил ритейл и рестораны Эксперт объяснил преимущество ритейла перед ресторанами в сфере общепита

Москва30 июн Вести.В сфере общепита ритейл обходит рестораны благодаря низкой стоимости продукции, недорогой аренды и менее строгим требованиям СанПиНа. Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

Он объяснил, что рестораны должны соблюдать огромное количество правил, которые не являются необходимыми для ритейл-сетей, открывающих точки общепита на своих объектах.

Почему ритейл имеет преимущества? Первое - другая стоимость продукции. Это супермаркеты, у них большой вал продукции. И в том числе какая-то продукция, которая может подходить, которая не испорчена, они могут использовать сюда, и для них это как бы не списание, а использование. Второе - стоимость аренды их производств совершенно иная, рестораны арендуют хорошие места, и это гораздо дороже. Третье - у торговли совершенно иной СанПиН. Когда делался СанПиН на торговлю, не предусмотрено было, что это будет готовая еда. То есть у ресторанов надо соблюдать кучу правил, а в торговле – нет заявил Миронов

Он объяснил, что покупателей привлекают точки общепита в ритейл-сетях благодаря дешевизне и скорости приготовления блюд.

Сегодня наш покупатель, ресторанный покупатель, тот, который приходил в ресторан просто поесть, заказывает готовую еду. Да, она дешевле, да, она где-то хуже, но не тратит время на поход в ресторан, на ожидание заключил Миронов

Ранее сообщалось, что жители Москвы и Санкт-Петербурга стали реже ходить в рестораны. Основной причиной стал рост цен.