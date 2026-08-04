Москва4 авгВести.Предприниматели проявляют неуважение к своему потребителю, прибегая к шринкфляции в целях сэкономить. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Шринкфляция означает снижение веса, количества или объема товара в упаковке при сохранении прежней цены.
По словам Койтова, предприниматели не нарушают закон, прибегая к шринкфляции, однако такое поведение имеет морально-нравственную составляющую.
Формальная буква закона – это одно, но важнее вот эта такая морально-нравственная составляющая. И она здесь действительно явно проявляется как неуважение в лучшем случае, и вообще эксперты это называют таким очень хорошим термином — иллюзией стабильности. То есть, конечно, создается некая иллюзия того, что цены меньше растут и так далееотметил Койтов
Председатель Союза потребителей РФ также заявил, что суммарно потребители теряют из-за шринкфляции по триллиону рублей в год.