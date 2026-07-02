Роспотребнадзор: ущерб от борьбы с педикулезом в 2025 г. составил 2,6 млрд руб.

В России подсчитали экономический ущерб от борьбы с педикулезом Роспотребнадзор: ущерб от борьбы с педикулезом в 2025 г. составил 2,6 млрд руб.

Москва2 июл Вести.Педикулез за 2025 год нанес в России экономический ущерб на 2,6 млрд рублей, следует из доклада Роспотребнадзора, который изучило ТАСС.

Педикулез в 2025 году нанес ущерб экономике страны на 2,6 млрд рублей, корь - 811 млн рублей, коклюш - на 572 млн рублей, краснуха - 36 млн рублей отмечается в сообщении

На борьбу от 30 инфекционных заболеваний ущерб экономике России в прошлом году составил 1,3 трлн рублей.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2025 году ведомство не допустило значительного роста инфекционных заболеваний.