Глава Белгородской области сообщил об уничтожении за два дня в регионе 54 БПЛА

За выходные силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 54 беспилотника Глава Белгородской области сообщил об уничтожении за два дня в регионе 54 БПЛА

Москва2 авг Вести.За выходные, 1 и 2 августа, силы ПВО и бригады "БАРС-Белгород" уничтожили в небе над Белгородской областью 54 беспилотника, сообщил в своем MAX-канале врио губернатор региона Александр Шуваев.

Расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады "БАРС-Белгород" с 1 по 2 августа сбили 54 вражеских беспилотника написал чиновник

Он подчеркнул, что за последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак на Белгородскую область. В регионе делается все, чтобы прилетов было меньше.