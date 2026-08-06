Пожарные рассказали о последствиях покоса триммером газовой трубы В Подмосковье дачник скосил триммером газовую трубу

Москва6 авг Вести.Обычный покос травы на участке едва не обернулся трагедией для жителя деревни Троица подмосковного округа Истра, сообщает в мессенджере MAX Мособлпожспас.

Мужчина триммером для травы задел выходящую из земли газовую трубу, что привело к факельному горению говорится в публикации

Пламя перекинулось на забор, а в нескольких метрах находился обшитый сайдингом брусовой дом с мансардой.

Работники 331-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса оперативно приехали по вызову и потушили возгорание, не дав ему распространиться на жилье.

Спасатели напоминают владельцам земельных участков, что перед запуском триммера или газонокосилки необходимо внимательно осмотреть территорию, особенно в местах прохождения инженерных коммуникаций.