Журналист Христофору высмеял слова главы ЕК о поставках российского газа Журналист Христофору: слова фон дер Ляйен о поставках газа из РФ звучат абсурдно

Москва3 июл Вести.Слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о поставках российского газа в Европу звучат абсурдно. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

В ходе визита в Азербайджан фон дер Ляйен утверждала, что Россия якобы отключила газ для европейских стран, использовав энергетику в качестве оружия.

Бедный Евросоюз, которому Россия перекрыла поставки. Это уже не первый раз, когда она поднимает эту тему... После 21 пакета санкций получается, что именно Москва отрезала нас от своих энергоресурсов иронично отметил Христофору

Ранее стал известно, что страны Европейского союза приступили к реализации первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от импорта энергоносителей из России.