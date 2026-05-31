На Западе оценили ответ Путина на обвинения фон дер Ляйен Журналист Христофору: Путин разбил доводы ЕС по инциденту с дроном в Румынии

Москва31 мая Вести.Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что комментарий президента России Владимира Путина фактически разрушил версию, которую, по его словам, продвигают Европейский союз и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обвиняя Москву в связи с инцидентом с беспилотником в Румынии. Такое мнение Христофору высказал в эфире своего YouTube-канала.

Ответ Путина, по сути, разнес в щепки этот нарратив, полностью деконструировав всю эту линию с обвинениями в адрес России сказал он, комментируя слова российского лидера о готовности провести объективное расследование произошедшего и дать оценку инциденту

Христофору также обратил внимание на то, что Путин указал на очевидную некомпетентность руководства Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен. Журналист пояснил, что российский президент напомнил: глава ЕК не находилась в Румынии, не проводила расследование и не осматривала обломки беспилотника.

Кроме того, Христофору упомянул предыдущие случаи с дронами, которые появлялись над странами Балтии и Финляндией. По его словам, тогда также звучали обвинения в адрес России, однако позднее выяснялось, что эти беспилотники не были российскими. В связи с этим журналист передал позицию Путина как призыв к европейской стороне представить Москве конкретные доказательства, если они действительно имеются.

Подводя итог, Христофору заявил, что российский президент полностью опроверг позицию Урсулы фон дер Ляйен, одновременно продемонстрировав, по оценке журналиста, лидерскую выдержку, мудрость и дипломатичность.

29 мая утром в румынском Галаце, недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник попал в жилой дом, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал российского посла, возложив ответственность на РФ. При этом глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не атакует гражданские объекты и не направляет дроны или ракеты по Европе и странам НАТО.