Уотерс призвал Запад сотрудничать с Россией Роджер Уотерс: мы должны сотрудничать с Россией

Москва18 июл Вести.Музыкант, сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал Запад сотрудничать с Россией. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Уотерс отметил, что некоторые западные политики подталкивают целый континент к войне, которую не выиграть. Музыкант напомнил, что Советский Союз победил во Второй мировой еще до того, как в нее вступили США.

Меня беспокоит, что некоторые люди в правительствах США, Великобритании и ЕС выступают с леденящими кровь жестокими заявлениями о возможности войны. Россия не собирается нападать на Европу, о чем они говорят? Но они говорят это, причем открыто добавил Уотерс

Ранее музыкант уже заявлял о том, что западная пресса намеренно демонизирует Россию, продвигая идею, будто РФ вынашивает планы нападения на Польшу и Румынию.

Что касается Украины, то, по словам Уотерса, там полностью подавлена оппозиция и царит невыносимая коррупция. Он также подчеркнул, что важно бороться с фашистскими силами, захватившими власть на Украине.