Москва1 июн Вести."Комсомольская правда" совместно с Союзом писателей России, подготовила список ста лучших детских книг России. В жюри вошли профессионалы книжной отрасли: детские литераторы, книгоиздатели, редакторы и литературные критики.

По условию, каждый арбитр назвал три лучшие, по его мнению, детские книги российских или зарубежных авторов, изданных за последние пять лет в России. Интересно, что ни одна сказка Пушкина не вошла даже в Топ-10. И вообще в рейтинге лишь одно произведение поэта - "Сказка о царе Салтане", она на 19-м месте. Зато книга "Волшебный мир дагестанской сказки" взяла бронзу, оказавшись на третьем месте. А вот башкирские сказки заняли 56 строчку.

Приводим Топ-10 лучших российских книг для детей за пять лет:

1. "100 окошек - открывай ка!" (иллюстрации Тони Вульфа).

2. Аверина Марьям. "Жили-были прищепки".

3. "Волшебный мир дагестанской сказки".

4. Гончарова Анна. "Еня и Еля. Растем вместе".

5. Гримм Сандра. "Якоб - лучший друг Конни" (серия).

6. Дубиковская Мария. "Один прекрасный Валенок"

7. Жукова Надежда. "Букварь".

8. Кадзуо Ивамура. "14 лесных мышей" (серия).

9. Кирюшатова Татьяна. "Где водятся агрономы?".

10. Киселев Александр. "Приключения Храброго Ослика и его друзей".