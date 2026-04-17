Москва17 апрВести.Российский писатель Сергей Лукьяненко предложил создать сборник рассказов о жизни детей в разных регионах России. О предложении писателя стало известно РИА Новости.
Эти книги предполагается распространить в региональные библиотеки.
Ведь прекрасный был бы сборник, большой, с красивыми цветными иллюстрациями, про жизнь детей в разных регионах России. Вот так "дернуть за ухо" по одному детскому писателю в каждом регионесообщил Лукьяненко в ходе дискуссии на Балтийском культурном форуме
Его идею поддержали члены правления Союза писателей России Вячеслав Коновалов и Максим Замшев.