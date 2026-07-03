СМИ сообщают о разногласиях НАТО по расширению трубопроводов на восток Bloomberg: в НАТО появились разногласия по расширению трубопроводов на восток

Москва3 июл Вести.Страны Североатлантического альянса не могут прийти к согласию по совместному заявлению для июльского саммита в Турции из-за споров о расширении трубопроводов блока на восток. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как отмечается в публикации, с предложением профинансировать расширение сетей трубопроводов НАТО, построенных во времена холодной войны, выступила Варшава. Эту инициативу поддержали еще несколько восточноевропейских государств.

Помимо этого, существуют разногласия и по вопросу оказания помощи Украине. В проекте заявления указывалось, что союзники выделят Киеву 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах. Итальянская сторона предлагает исключить упоминание 2027 года из документа, полагая, что это может препятствовать мирным переговорам.

17 апреля министр энергетики Польши Милош Мотыка выступил с предложением о размещении трубопроводов военного назначения эпохи холодной войны на территории Восточной Европы. По его словам, данные трубопроводы предназначены для поставок ресурсов - они должны обеспечить доступ к авиационному топливу в случае конфликта с Россией. Планируемая трубопроводная система при реализации охватит территорию 12 государств и завершится в Западной Германии.