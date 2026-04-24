В Оренбурге вынесли приговор по делу об обрушении карусели в городском парке

Фигуранты дела об обрушении карусели в парке Оренбурга получили условные сроки В Оренбурге вынесли приговор по делу об обрушении карусели в городском парке

Москва24 апр Вести.Суд в Оренбурге вынес приговор троим фигурантам уголовного дела об обрушении карусели в городском парке в 2023 году, в результате чего пострадали 19 человек, в том числе восемь детей. Их признали виновными в выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 1 мая директор компании "Аттракцион-Сервис", а также гендиректор и главный инженер ООО "Винтаж" ввели в эксплуатацию в парке "ОренПарк" несколько аттракционов без необходимых документов.

В вечернее время 6 мая 2023 года произошло обрушение конструкций аттракциона "Цепочная карусель", в результате которого 19 потерпевших, в том числе 8 несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени тяжести говорится в сообщении

В рамках расследования на имущество обвиняемых наложен арест в сумме свыше 5,4 миллиона рублей.

Суд назначил фигурантам условное лишение свободы на срок от 2 лет 3 месяцев до 3 лет со штрафами от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, им запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией и оказанием услуг в области использования и эксплуатации аттракционов на срок от 1 года 3 месяцев до 2 лет.